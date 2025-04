Acidente entre dois ônibus na Avenida do Contorno deixa seis feridos em BH

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus das linhas 9211 e 9210 na Avenida do Contorno, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Um dos motoristas avançou o sinal vermelho em um cruzamento movimentado e colidiu com o outro ônibus, que estava parado no sinal. A colisão também atingiu uma loja de tintas, causando danos significativos à estrutura. O trânsito foi desviado e parte da avenida teve que ser bloqueada. Ambos os motoristas fizeram teste de bafômetro e o resultado deu negativo. Imagens de câmeras de segurança auxiliarão nas investigações. Passageiros relataram que o motorista que causou o acidente frequentemente dirigia em alta velocidade. Ele alegou não se lembrar do ocorrido, sugerindo um possível desmaio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!