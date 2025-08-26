Acidentes seguidos um do outro deixam feridos na BR-040, em Sete Lagoas (MG)

Mais de dez pessoas ficaram feridas em dois acidentes na BR 040 em Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte. Um micro-ônibus da prefeitura de Paracatu bateu na traseira de um caminhão no km 484; uma vítima ficou presa nas ferragens e seguiu para o Hospital Municipal. Na sequência, um motorista a caminho de Pompéu freou ao observar o acidente inicial, perdeu o controle, e a carreta que dirigia despencou de um barranco. A vítima teve ferimentos leves. Após o acidente, a pista foi liberada.



