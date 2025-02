Acusados de matar jovem em Virada Cultural de BH vão a júri, nesta quinta (23), após 10 anos

Acontece nesta quinta-feira (23) no Fórum Lafayete, em Belo Horizonte, o julgamento dos dois acusados de matar o jovem Humberto Nantes de Sena, morto aos 20 anos após ser agredido durante a Virada Cultural, evento promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2014. Dez anos depois do crime, agora é a vez dos acusados enfrentarem o juri popular. A família exige Justiça.



Segundo a investigação, no dia 31 de agosto de 2014, ainda durante a madrugada, na Praça Diogo de Vascencelos no bairro Savassi, Breno Stanlley Balbino Costa, com a ajuda de Gabryel Kristian da Silva Reis, agrediu violentamente Humberto, que tentou separar uma briga envolvendo seu amigo, que tinha se aproximado da então namorada de Breno, e irmã de Gabryel.



Foram vários os golpes atingidos na região do tórax e na cabeça de Humberto. Ele foi socorrido e levado, com urgência, para o Hospital João 23, onde ficou internado por 22 dias, mas não resistiu.



