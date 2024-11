Adolescente morta em Sete Lagoas (MG) pode ter sido dopada

A Polícia Civil investiga a morte de uma adolescente, de 15 anos, em Sete Lagoas (MG). Uma das investigações é se a garota foi dopada. Ela desapareceu, após ter ido a uma festa, no fim de semana.



O corpo dela foi encontrado, com sinais de violência, em uma estrada de terra, na manhã do último domingo (24). A suspeita inicial da Polícia Civil é que a jovem tenha sido dopada pelos suspeitos.



Segundo a mãe de Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Gerra, de 15 anos, ela saiu de cada no sábado à noite, para ir a uma festa e não retornou. Um morador do bairro Jardim Arizona, que passeava com o cachorro em uma estrada de terra, foi quem encontrou o corpo da adolescente e acionou a polícia.



Os militares encontraram os dois suspeitos, que contaram versões diferentes do caso.Como as versões eram contraditórias, a PM resolveu prender os dois e levá-los para a delegacia. A polícia pediu exames complementares no corpo da adolescente que devem ajudar na investigação e não descarta a possibilidade de uma reconstituição para esclarecer os fatos.



Veja mais informações no vídeo acima.