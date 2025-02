Agente de trânsito sofre morte súbita durante trabalho na avenida Cristiano Machado, em BH

Um funcionário da BHTrans, de 60 anos, morreu após sofrer um infarto no final da madrugada desta terça-feira (11), na Avenida Cristiano Machado, no bairro Fernão Dias, na região nordeste de Belo Horizonte.



O agente foi acionado para fazer a sinalização da via, após um veículo bater em um poste na avenida, e duas faixas serem interditadas para o serviço. O funcionário de um posto de gasolina e um colega da vítima prestaram os primeiros socorros. O Samu chegou ao local para tentar socorrer a vítima, mas ele não resistiu.



A via permanece interdita e o trânsito está congestionado no local.