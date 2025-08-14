Além de luto, morte de gari gera insegurança entre profissionais em Belo Horizonte

Os colegas do gari Laudemir Fernandes estão em luto após sua morte, que ocorreu em circunstâncias violentas, na última segunda-feira (11). O incidente não foi uma simples briga de trânsito, como inicialmente relatado. A rotina dos coletores na regional oeste da SLU continua, percorrendo 20 km por dia em Belo Horizonte, mas agora marcada pela insegurança. A motorista Edna Luzia destaca a necessidade de cuidado nas ruas, afirmando que "essa situação toda que aconteceu com o Laudemir ocorreu durante um desentendimento, mas ele deu passagem, mostrando que não foi briga de trânsito". Os profissionais pedem justiça e ressaltam a importância do respeito ao serviço essencial que prestam. As palavras de Santana, colega de Laudemir, reforçam a união da categoria: "Queremos justiça, que esse criminoso pague".



