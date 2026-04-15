Bebê de dois meses é salva por bombeiros após engasgo com leite em Araguari (MG)

Uma bebê de dois meses foi salva pelo Corpo de Bombeiros após se engasgar com leite materno, na noite dessa terça-feira (14), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Desesperados, os pais levaram a criança às pressas até a 2ª Companhia dos bombeiros, depois que o pai tentou, sem sucesso, realizar manobras para desobstrução das vias aéreas. No quartel, o sargento Laerte realizou o procedimento adequado e conseguiu restabelecer a respiração da bebê em poucos instantes. Após o atendimento, os responsáveis foram orientados a buscar avaliação pediátrica. Segundo os bombeiros, a rápida ação da família e o pronto atendimento da equipe foram fundamentais para salvar a criança.