Bebê de dois meses é salva por bombeiros após engasgo com leite em Araguari (MG)
Pais correram até quartel em busca de ajuda; sargento realizou manobra e restabeleceu a respiração da criança
Uma bebê de dois meses foi salva pelo Corpo de Bombeiros após se engasgar com leite materno, na noite dessa terça-feira (14), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Desesperados, os pais levaram a criança às pressas até a 2ª Companhia dos bombeiros, depois que o pai tentou, sem sucesso, realizar manobras para desobstrução das vias aéreas. No quartel, o sargento Laerte realizou o procedimento adequado e conseguiu restabelecer a respiração da bebê em poucos instantes. Após o atendimento, os responsáveis foram orientados a buscar avaliação pediátrica. Segundo os bombeiros, a rápida ação da família e o pronto atendimento da equipe foram fundamentais para salvar a criança.
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