Bebê transferida do Acre após queimadura recebe alta no hospital João 23, em BH

Após quase 40 dias internada no hospital João 23, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, a bebê Aurora Maria Oliveira Mesquita recebeu alta. Ela nasceu em Cruzeiro do Sul e foi transferida para BH após sofrer queimaduras durante o primeiro banho na maternidade.



Segundo os pais, a menina teve os pezinhos queimados devido a suspeita de epidermólise bolhosa, uma condição que forma bolhas parecidas com queimaduras.



O pai mencionou que ainda não é possível saber se Aurora terá alguma sequela. Um retorno ao hospital está agendado para a próxima terça-feira (05) para reavaliação médica.



