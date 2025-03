Bombeiros combatem incêndio em galpão com parafina e artigos religiosos em BH

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, onde estavam armazenados parafina e artigos religiosos. O fogo se espalhou rapidamente devido à alta inflamabilidade do material, que incluía cerca de duas toneladas de parafina usadas na fabricação de velas. Os bombeiros utilizaram aproximadamente 20 mil litros de água para combater o fogo. Embora as causas do incêndio ainda estejam sendo investigadas, moradores da região relataram aos bombeiros que uma queda de energia havia ocorrido pouco antes, e ao ser restabelecida, faíscas foram observadas nos fios elétricos, o que pode ter contribuído para o início das chamas.