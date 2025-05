Bombeiros promovem ações de segurança para orientar viajantes na Rodoviária de BH

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais realizou uma ação preventiva na rodoviária de Belo Horizonte para orientar os viajantes sobre o uso do cinto de segurança e a escolha de empresas regulamentadas. Na véspera do feriado, eles abordaram passageiros para alertar sobre os riscos, destacando casos de acidentes graves em Teófilo Otoni e Araguari, que resultaram em 50 mortes. Um estudo indica que mais de 28% das vítimas fatais não usavam cinto; seu uso pode aumentar as chances de sobrevivência em até quatro vezes. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas utilizem o Terminal Rodoviário de BH neste feriado.



