Câmeras de segurança flagram mulher invadindo casa para roubar em BH

Câmeras de segurança flagraram um furto a uma casa no bairro Guarani, na região norte de Belo Horizonte. Quem invadiu o local para cometer o crime foi uma mulher.



A casa foi furtada na última quarta-feira (12). As imagens mostram a mulher suspeita entrando na casa como se morasse lá, calmamente, sem arrombar a porta, sem nenhum entrave. Com tranquilidade, em plena luz do dia, ela leva dois notebooks, tachos de cobre e um fone de ouvido. Nas imagens, é possível ver toda a movimentação da suspeita, ela revira os cômodos, tranquila, até achar que algo que lhe interesse.



Brunno dos Santos, de 35 anos, mora na casa ao lado da que aconteceu o furto, no mesmo lote e alega que sua casa também foi invadida pela mesma mulher. Na sua residência, não há câmeras que pudessem ter flagrado o furto e Bruno ainda diz que, ao todo, são, seis residentes no mesmo lote e, a maioria, estava em horário de trabalho.



Ainda segundo o morador, ele acredita que a mulher teria entrado nas casas usando uma espécie de "chave mista" - um tipo que consegue abrir muitas fechaduras - pois não há nenhum sinal de arrombamento no local.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para entender melhor sobre o policiamento da região e aguarda um retorno.