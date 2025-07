Caminhão carregado com bois e vacas tomba no Anel Rodoviário, em BH, e mobiliza resgate

Um caminhão que transportava 16 bois e três vacas tombou no Anel Rodoviário na altura do bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, após falha nos freios, na madrugada desta quinta-feira (10). O veículo, que seguia para um frigorífico em Betim, na Grande BH, caiu em uma vala ao lado da pista. Equipes de resgate, incluindo voluntários e profissionais, auxiliaram na retirada dos animais, que estavam estressados. O resgate contou com técnicas para garantir o bem-estar dos bovinos. O trânsito foi interditado em algumas faixas para a remoção do caminhão.



