Cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, capota carro após colidir com outro veículo em MG

O cantor sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti, sofreu um acidente na tarde deste domingo (13), na BR-040, em Juiz de Fora, a 283 km de Belo Horizonte. O veículo capotou após colidir com outro carro. Ninguém ficou ferido.



O músico seguia para um show em Cordeiro (RJ), acompanhado do secretário, que teve um corte leve. "Graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem", comentou Fabiano nas redes sociais. Este é o segundo acidente envolvendo a dupla em menos de um ano.



