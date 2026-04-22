Cerimônia da Medalha da Inconfidência homenageia 171 pessoas em Ouro Preto (MG)

Ocorreu, neste 21 de abril, a cerimônia da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto (MG). Foram homenageadas 171 personalidades, divididas em 4 categorias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o grande colar, grau máximo da condecoração. O repórter e apresentador da Record Minas, Azaf Alcântara, também foi condencorado. O evento teve início na Praça Tiradentes, com revista à tropa dos Dragões da Inconfidência e execução do Hino Nacional, seguido pelo depósito de uma coroa de flores no monumento a Tiradentes. O acendimento da tocha marcou um dos momentos centrais da cerimônia cívico militar. O rito simboliza a permanência dos ideais de liberdade da inconfidência mineira. A medalha da inconfidência homenageia personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.



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