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Cerimônia da Medalha da Inconfidência homenageia 171 pessoas em Ouro Preto (MG)

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe condecoração máxima. Repórter da Record Minas também foi homenageado

MG no Ar|Do R7

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Ocorreu, neste 21 de abril, a cerimônia da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto (MG). Foram homenageadas 171 personalidades, divididas em 4 categorias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o grande colar, grau máximo da condecoração. O repórter e apresentador da Record Minas, Azaf Alcântara, também foi condencorado. O evento teve início na Praça Tiradentes, com revista à tropa dos Dragões da Inconfidência e execução do Hino Nacional, seguido pelo depósito de uma coroa de flores no monumento a Tiradentes. O acendimento da tocha marcou um dos momentos centrais da cerimônia cívico militar. O rito simboliza a permanência dos ideais de liberdade da inconfidência mineira. A medalha da inconfidência homenageia personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.

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