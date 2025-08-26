Comerciante é morto a tiros ao entrar no carro em BH

Renato Caetano Moreira, de 32 anos, foi morto a tiros em frente à sua casa no bairro Tupi, em Belo Horizonte. O comerciante, dono de uma hamburgueria, estava entrando no carro quando foi alvejado. A polícia suspeita que o autor seja um prestador de serviços com quem Moreira teve desavenças. A vítima não possuía antecedentes criminais. O suspeito monitorava a área uma hora antes do crime, conhecendo a rotina de Renato. Foram encontradas seis cápsulas no local, e as investigações prosseguem, mas até o momento ninguém foi preso.



