Corpo de jovem desaparecido há uma semana é encontrado na Grande BH

O corpo de Ruan Felipe Rodrigues, de 19 anos, foi encontrado em uma área de mata às margens de uma estrada no bairro Liberdade 2, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Familiares, liderados pelo tio, localizaram o corpo após intensas buscas iniciadas em 17 de junho, um dia após o desaparecimento. Na madrugada seguinte ao sumiço, moradores relataram ter ouvido tiros, e a polícia foi acionada. A família registrou um boletim de ocorrência e agora busca realizar um enterro digno para Ruan. A mãe do jovem lamenta profundamente a perda do filho: "Precioso meu primeiro filho, meu primeiro amor. Dei minha vida por ele." Ruan tinha planos para o futuro, incluindo cuidar do filho recém-nascido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!