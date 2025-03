Corpo de menino atacado por rottweilers será enterrado nesta segunda (17) em Itabira (MG)

O corpo de Guilherme Gabriel, de 12 anos, será enterrado nesta segunda-feira(17) em Itabira, região central de Minas Gerais. O adolescente ficou gravemente ferido após ser atacado por dois cães da raça Rottweiler na última quarta-feira(13). Após passar cinco dias internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte, Guilherme teve a morte cerebral confirmada neste fim de semana.



A Escola Municipal Marina Bragança de Mendonça, onde Guilherme estudava, suspendeu as aulas nesta segunda-feira (17). A Polícia Civil ainda não confirmou se o tutor dos cães está preso.



