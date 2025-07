Criança pula de carro em movimento ao ver que veículo iria bater em muro de casa na Grande BH

Um carro desgovernado desceu uma rua no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, após uma criança mexer no freio de mão. Antes do acidente, a criança pulou do veículo em movimento e caiu no asfalto. O carro colidiu com um muro, causando danos à propriedade. Imagens de segurança registraram a cena. O pai havia estacionado no alto de uma ladeira e deixado a criança sozinha dentro do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Os vizinhos ficaram alarmados com o barulho e a cena inesperada.



