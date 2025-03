Criminosos armados invadem sítio e fazem idosos reféns em Monte Belo (MG)

Dois idosos e uma cadeirante foram feitos reféns por cinco criminosos armados que invadiram o sítio onde moram, localizado na zona rural de Monte Belo, a 400 km da Belo Horizonte. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.



Os assaltantes invadiram a propriedade no momento em que uma das moradoras, de 67 anos, abriu a porta de casa para alimentar os gatos de estimação. Ao entrar na residência, renderam também o outro idoso, de 72 anos, que estava na sala. Os criminosos permaneceram no local por cerca de 20 minutos, aterrorizando as vítimas.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.