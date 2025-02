Duas mulheres e um cão são atacados por cachorro de grande porte solto em praça de BH

Duas mulheres caminhavam com três cães na praça do bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, quando foram atacadas por um cachorro de grande porte que estava solto neste domingo (09). O tutor do animal apareceu somente após o ataque e tentou controlar o cachorro, puxando-o pela janela do carro.



As mulheres sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. Um dos cães, de médio porte, também ficou ferido e foi encaminhado a uma clínica veterinária.



A Polícia Civil informou, em nota, que está apurando os fatos ocorridos no domingo. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.