Eleições 2024: pesquisa aponta vitória de Heron Guimarães em 1º turno em Betim (MG)

O Instituto Realtime Big Data divulgou, nesta quinta-feira (03), uma nova pesquisa sobre as intenções de votos dos eleitores de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em relação aos candidatos à prefeitura na disputa de 2024. O relatório exclusivo foi encomendado pela RECORD Minas.



No levantamento estimulado, Heron Guimarães (UB) lidera as intenções de voto com 46%. Em seguida, aparece Dr.Vinicius Resende (PV), com 25% das intenções de voto. Nos votos válidos, Heron Guimarães aparece com 60% dos votos e Dr.Vinicius Resende com 33%.



A pesquisa ouviu mil pessoas e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MG 03293/ 2024. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro de três pontos.



Veja a pesquisa completa no vídeo acima.