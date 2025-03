"Eu matei porque gosto de ver sangue", diz suspeito de assassinar namorada em BH

“Era constante a chamada de vizinhos para a polícia separar a briga deles”, conta o cabo Washington Santana, do 34° Batalhão da Polícia Militar, sobre o relacionamento conturbado de Arthur Godinho de Esteves, de 35 anos, suspeito de matar sua namorada, Shirley Vila Nova Caldeira, de 36 anos, no bairro Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte. O casal estava junto desde 2022.



Segundo a mãe do suspeito, Arthur teria ingerido comprimidos para dormir antes de ser preso. No momento da prisão, ele não ofereceu resistência e estava dormindo. "Arthur é totalmente frio e disse que fez o que tinha que fazer", relatou o cabo Santana.



O suspeito já possui passagens pela polícia por violência contra mulheres e outros crimes. A ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil segue investigando o caso.