'Eu senti um impacto grande no meu ombro', diz mulher baleada em festa junina em BH

Uma mulher, de 55 anos, foi baleada no ombro durante uma festa junina na quadra de uma escola particular no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. "Eu estava ali, conversando com uma professora, aí senti um impacto muito grande no meu ombro", relatou a vítima.



O disparo, feito de cima para baixo, pode ter partido de um dos prédios vizinhos. O tiro, de calibre .38, ficou alojado no braço da vítima, que foi socorrida por colegas e levada para o Hospital João 23, onde passou por cirurgia.



Segundo a polícia, um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A comunidade escolar espera respostas sobre a identidade e motivação do atirador, que poderia ter causado uma tragédia maior.



