Familiares e amigos se despedem de comerciante morto em abordagem policial em BH

O corpo de Frederico Souto de Azevedo, de 27 anos, está sendo velado desde a noite de segunda-feira (25) e será enterrado na manhã desta terça-feira (26), no bairro Águas Claras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.



Frederico foi morto durante uma abordagem policial. Ele saiu de casa em um conjunto habitacional quando foi abordado por policiais. Imagens mostram o comerciante rendido pelos militares, sentado no chão.



A vítima tinha duas distribuidoras de bebida, uma lanchonete, um trailler e uma padaria, na região. Moradores estão indignados com a morte do jovem e pedem justiça.



Veja mais informações no vídeo acima.