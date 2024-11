Fotógrafo é ferido por sinalizador atirado da arquibancada na final da Copa do Brasil

A violência entre torcedores na final da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, também atingiu um profissional de imprensa que trabalhava no estádio, neste domingo (11), em Belo Horizonte.



O profissional trabalhava e teve que deixar o estádio antes do final do jogo. Ele foi levado para o Hospital João 23, na região centro-sul da capital mineira.



O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi ferido por um sinalizador. Ele teve um ferimento no pé e precisou ser levado de ambulância para o hospital. De acordo com o profissional, o artefato foi lançado da arquibancada logo após o gol do Flamengo.



Ele não foi o único que teve o trabalho prejudicado na Arena MRV. De acordo com a associação dos repórteres fotográficos, vários profissionais tiveram os equipamentos danificados e molhados após a torcida atirar copos com água e cerveja no gramado.



A ARFOC-MG (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais) repudiou o episódio de violência. A organização afirmou que já havia relatado problemas similares em jogos passados e que tinha acertado com a administração da Arena MRV medidas de segurança que deveriam ter sido implementadas na final da Copa do Brasil.