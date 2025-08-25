Homem de 42 anos morre após bater carro na traseira de caminhão em Contagem (MG)

Um homem de 42 anos faleceu após o carro que dirigia colidir em alta velocidade na traseira de um caminhão baú estacionado em uma rua de Contagem, na Grande BH. Segundo uma testemunha, o veículo começou a desviar para a direita antes do impacto. Após a colisão, o motorista saiu do carro desorientado e foi encontrado em parada cardiorrespiratória. O SAMU foi acionado, mas, de acordo com moradores, houve atraso no atendimento. Moradores afirmam que o local é frequentemente palco de acidentes.



