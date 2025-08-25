Homem de 42 anos morre após bater carro na traseira de caminhão em Contagem (MG)
SAMU foi acionado, mas, de acordo com moradores, houve atraso no atendimento
Um homem de 42 anos faleceu após o carro que dirigia colidir em alta velocidade na traseira de um caminhão baú estacionado em uma rua de Contagem, na Grande BH. Segundo uma testemunha, o veículo começou a desviar para a direita antes do impacto. Após a colisão, o motorista saiu do carro desorientado e foi encontrado em parada cardiorrespiratória. O SAMU foi acionado, mas, de acordo com moradores, houve atraso no atendimento. Moradores afirmam que o local é frequentemente palco de acidentes.
