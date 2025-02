Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar ex na frente do filho em Contagem (MG)

João Vitor Silva dos Reis foi condenado a 24 anos de prisão pelo crime feminicídio de sua ex-namorada, ocorrido em Contagem, na região metropolitana de BH. O crime, que chocou a comunidade, aconteceu na frente do filho do casal no ano passado.



O julgamento, que durou quase 13 horas, terminou por volta das 21h30 no Fórum de Contagem. João Vitor foi considerado culpado por homicídio com quatro qualificadoras: motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. Houve ainda o agravante de que o crime foi praticado na presença do filho do casal.

