Homem é morto a tiros em Betim (MG); polícia suspeita de acerto de contas com tráfico de drogas

Marco Antônio de Oliveira, de 44 anos, foi assassinado a tiros na porta de sua casa em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o crime pode ter sido um acerto de contas. O autor dos disparos fugiu e está sendo procurado. A perícia recolheu cápsulas de pistola 9 milímetros no local do crime. A polícia investiga a motivação do crime, que pode estar ligada a disputas no tráfico de drogas, uma vez que Marco Antônio era considerado um dos gerentes do tráfico no aglomerado Suvaco das Cobras, em Belo Horizonte. Ele havia se mudado para Betim há um ano, provavelmente para fugir de rivais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.