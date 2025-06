Homem é morto pelo irmão com golpe de faca na Grande BH; família tem histórico de brigas

Um homem, de 42 anos, foi assassinado pelo irmão mais velho com um golpe de faca em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois eram vizinhos e tinham um histórico de brigas. O crime teria sido em legítima defesa.



Segundo a PM (Polícia Militar), a família vive um cenário de desentendimento há pelo menos três anos. Com as brigas, a esposa do suspeito havia feito denúncias de ameaças e até racismo contra o cunhado. A mulher também pediu uma medida protetiva contra ele. O caso foi parar na justiça.



O autor do assassinato tinha uma passagem por crime ambiental ligado a apreensão de pássaro silvestre. Já a vítima tinha um longo histórico.



A polícia não percebeu indícios de participação da mulher na morte do cunhado. Ela foi liberada após prestar depoimento. A faca usada no crime foi levada para perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil.



