Homem é suspeito de agredir esposa e atear fogo em casa com vítima dentro em Santa Luzia (MG)

Uma jovem, de 27 anos, denuncia que foi agredida pelo marido, um homem de 44 anos, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (31).



A operadora de máquina Ariely Ingrid Pereira conta, ainda, que o suspeito ateou fogo na casa da família com ela dentro. O crime, segundo ela, aconteceu após uma briga do casal depois que o homem teria se irritado com a filha mais velha dela, uma menina de 7 anos.



