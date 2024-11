Homem fantasiado de “fantasma” invade condomínio na Grande BH

Moradores de um prédio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, recorreram à contratação de um vigia depois que o local foi invadido por um "fantasma". A gravação foi feita por uma câmera de segurança do prédio. O homem que caminha com um lençol da cabeça aos pés usa boné e máscara para não ser identificado. Assim que se aproxima do portão, ele faz sinal para um comparsa. Juntos, eles fazem força e conseguem empurrar a grade do portão da garagem. Em seguida, a dupla entra no condomínio sem chamar a atenção. Eles não conseguiram furtar nada no condomínio. Veja a reportagem completa no vídeo acima.