Incêndio destrói depósito e causa prejuízo de R$ 20 mil em BH

Um incêndio destruiu um quarto feito de depósito em um condomínio no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte. O fogo consumiu todo o conteúdo do local, causando um prejuízo de cerca de R$20 mil ao proprietário, que perdeu bens como livros, armários, eletrodomésticos, uma moto e duas bicicletas. O dono do imóvel preferiu não gravar entrevista, mas confirmou o valor do prejuízo. A operação de combate ao incêndio envolveu sete militares, que utilizaram cerca de 3.500 litros de água para controlar o fogo, que durou aproximadamente uma hora. A causa do incêndio ainda não foi identificada, mas as câmeras de segurança instaladas na garagem do prédio podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Veja a reportagem completa no vídeo acima.