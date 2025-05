Incêndio em sacolão no centro de BH mobiliza Bombeiros por mais de 6 horas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um sacolão no centro de Belo Horizonte no último sábado (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou por mais de seis horas para controlar as chamas. Clientes e funcionários que estavam no local conseguiram sair sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros precisou quebrar a parede e cortar a janela metálica do imóvel para liberar a fumaça tóxica, que tomou conta do quarteirão. A suspeita é de que um curto-circuito tenha causado o incêndio, mas a perícia irá investigar as causas. Não foram encontrados extintores ou hidrantes no prédio, construído na década de 30.



