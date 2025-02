Influenciador que conscientiza sobre "grau" é preso por dirigir de forma perigosa em BH

O influenciador digital Cristiano da Silva Gonçalves Júnior, de 27 anos, foi preso em Belo Horizonte depois de tentar fugir de uma abordagem da Guarda Municipal. Ele estava pilotando uma moto com irregularidades e, durante a fuga, dirigiu de forma perigosa.



Cristiano, que acumula mais de 80 mil seguidores nas redes sociais, usa sua página para divulgar e conscientizar sobre a prática do esporte conhecido como "grau". Em Belo Horizonte, essa modalidade foi reconhecida oficialmente em 2022 por meio de uma lei específica. Durante o patrulhamento, os guardas municipais, que também estavam em motos, perceberam as condições do veículo e tentaram abordá-lo. Ao desobedecer a ordem de parada, ele foi perseguido e preso. O garupa conseguiu fugir. Segundo a Guarda Municipal, foi necessário o uso de força para conter Cristiano, que não possui passagens pela polícia.



