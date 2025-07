Instrutor de tiro é condenado a 10 anos de prisão por assassinato no Anel Rodoviário, em BH

Ruy Gomes da Silva, instrutor de tiros, foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio de Cleber Augusto Esteves. O crime ocorreu após uma discussão que começou em uma churrascaria e se estendeu até o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Ruy alegou legítima defesa, afirmando que Cleber o ameaçou e enviou fotos de uma arma. O júri acatou a tese de crime privilegiado, influenciando na pena devido às supostas ameaças. Vídeos gravados por Ruy mostram a discussão, que culminou no disparo fatal. Após o julgamento, Ruy foi preso no tribunal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!