Jovem é assassinado após desavença por causa de pipa em festival da Grande BH

Um jovem, de 22 anos, foi morto durante um festival de pipas no bairro Sapucaias, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após uma discussão, um participante buscou uma arma e atirou no jovem, que foi alvejado ao entrar em um carro para sair do local. Crianças e pais presenciaram o crime. Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar, que também apreendeu a arma utilizada.



