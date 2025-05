Mãe agride filha por causa de celular e é filmada pelo filho de 14 anos, em BH

Um adolescente, de 14 anos, registrou em vídeo a própria mãe agredindo a irmã, de 16 anos, com socos e golpes de rodo dentro de casa. A motivação teria sido um celular quebrado. As imagens foram interrompidas quando a mulher percebeu que estava sendo filmada. Segundo os irmãos, este não foi um caso isolado. Eles relataram episódios recorrentes de violência desde a prisão do pai. Um boletim de ocorrência foi registrado e a mãe fugiu após as agressões. Os adolescentes agora estão sob os cuidados de familiares enquanto tentam retomar a rotina.



