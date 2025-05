Mãe e filho morrem atropelados por carro desgovernado em Santa Luzia (MG)

Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trágico acidente no Dia das Mães resultou na morte de Lucilene Rodrigues Carneiro Neves e do filho dela, Luan Henrique Rodrigues Neves, de nove anos. Eles foram atropelados por um carro desgovernado enquanto caminhavam pela calçada. O motorista, de 54 anos, não possuía habilitação e alegou falha nos freios do veículo. Apesar de ter consumido álcool, três testes do bafômetro foram negativos. Os corpos de mãe e filho foram encontrados abraçados na cena. "A mãe deve ter tido aquele pressentimento de uma coisa ruim", disse o sargento que atendeu a ocorrência. A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.



