Ministério Público recomenda paralisação de obra no trevo do bairro Belvedere, em BH

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) recomendou a paralisação da obra de ampliação do trevo do Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, que inclui o alargamento do viaduto sobre a MGC-356. A decisão foi tomada pela falta de licenciamento conforme o plano diretor. A Promotoria de Justiça de Defesa da Habitação e Urbanismo instaurou um inquérito civil após denúncias sobre a transparência do processo. A obra envolve a polêmica remoção de 200 árvores, mas a Prefeitura planeja plantar 860 novas, além de requalificar a Lagoa Seca. A conclusão estava prevista para 2026.



