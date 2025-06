Moradores de Moeda (MG) pedem retorno de Arara 'de estimação' após animal ser entregue ao IBAMA

Uma Arara-carindé que vivia em Moeda, a 49 km da capital Belo Horizontem, foi capturada e levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).



Os moradores estão indignados com a remoção da ave e iniciaram uma campanha pela sua devolução. Uma moradora local comenta: "Ela sempre passava na minha casa antes de se recolher, era uma relação de amizade."



A prefeitura declarou que vai solicitar ao IBAMA a soltura da arara na região novamente. O vínculo da ave com a comunidade é forte, e por isso se tornou mascote em campanhas educativas locais.



