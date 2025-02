Moradores denunciam empresário por agressões e ameaças no Edifício Itatiaia em BH

Moradores do Edifício Itatiaia, no centro de Belo Horizonte, denunciaram um empresário proprietário de vários imóveis no prédio por agressões e ameaças. Ele é dono de quase três andares do edifício e tem sido apontado pelos moradores como responsável por uma série de intimidações e violência.



Um morador relatou ter sido agredido pelo empresário na última segunda-feira, quando um técnico de internet esteve no local. O morador ainda apresenta hematomas no olho.



