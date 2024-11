Motociclista é detido após trafegar na passarela e zombar de policiais na Grande BH

Um motociclista, de 18 anos, foi detido após ser flagrado andando com a moto em uma passarela de pedestres. O caso aconteceu na MG-010, altura do bairro Morro Alto, em Vespasiano, na região metropolitana de BH. Em um vídeo registrado do momento é possível ver que o jovem, junto com um outro motociclista, buzinam e fazem gestos para uma viatura que seguia pela rodovia abaixo da travessia de pedestres.



Um dos motociclistas consegue sair da passarela, mas o outro é rendido por um policial e levado para a viatura. Ele foi detido por dirigir sem CNH, além de trafegar em local irregular e com veículo sem placa e sem retrovisor. Ele alegou que só passou pelo local porque iria abastecer a moto.



O jovem foi liberado após ser ouvido pelo delegado e assinar um termo circunstanciado de ocorrência.