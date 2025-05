Motorista de aplicativo é assaltada em BH e enfrenta dificuldades para sustentar a família

Uma motorista de aplicativo foi assaltada na região norte de Belo Horizonte enquanto esperava para pegar a primeira passageira do dia. Dois jovens se aproximaram logo nas primeiras horas da manhã e anunciaram o assalto. Eles levaram o carro da vítima com diversos pertences pessoais, incluindo documentos, dinheiro, o jaleco de estagiária e um anel de ouro da filha. O veículo ainda não foi localizado. Embora tenha seguro, a cobertura não é suficiente para cobrir totalmente o prejuízo, e a motorista deve financiar outro carro para continuar trabalhando.



