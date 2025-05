Motorista de aplicativo é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Grande BH

Fábio Dias da Silva, motorista de aplicativo de 45 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ele estava desaparecido desde sexta-feira(02). Moradores da região notaram o veículo parado na rua desde a madrugada e acionaram a polícia. Os militares chamaram o Corpo de Bombeiros, que localizou o corpo da vítima enrolado em um saco plástico. Fábio estava com os pés e as mãos amarrados. O carro em que ele foi encontrado era alugado. A vítima não tinha passagens pela polícia e, até o momento, a motivação do crime é desconhecida. O caso está sendo investigado.



