Motorista de BH aguarda 18 horas na fila para abastecer carro a R$ 3,82 em dia sem imposto

Motoristas fazem fila, nesta quinta-feira (29), para abastecer em um posto na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na 19ª edição do dia livre de impostos. A gasolina está sendo vendida a um preço mais baixo em vários estabelecimentos.



“Ontem, eu cheguei por volta de 13h30. É a quinta vez que eu participo desta ação. Vou ter uma economia de, aproximadamente, R$ 80 ao abastecer o meu veículo”, contou o consultor financeiro Paulo Nogueira.



A ação faz parte de um protesto contra a alta carga tributária brasileira, que engloba uma série de iniciativas e a comercialização de milhares de produtos sem a incidência de impostos.



O Dia Livre de Impostos foi realizado pela primeira vez em Belo Horizonte, em 2007, em uma ação da CDL/BH (Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte).



Em 2025, mais de 1,5 mil pontos de venda irão comercializar produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos para os clientes. Em alguns casos, o consumidor poderá adquirir produtos com diferença de até 70%.



Entre as opções estão calçados, acessórios, roupas, artigos para o lar, medicamentos, material de construção, peças para veículos, produtos alimentícios, artigos de festas, cinema e gasolina.