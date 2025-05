Motorista é morto com golpes de canivete após discussão por escolha de música na Grande BH

Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma discussão sobre a escolha de música em uma espeteria resultou na morte do caminhoneiro Elson Nunes Oliveira, de 45 anos. Durante a briga, Flávio Araújo Alves, também de 45 anos e servente de pedreiro, atacou Elson com um canivete. Flávio alegou legítima defesa, mas confessou o crime à polícia. Elson foi socorrido, mas morreu ao chegar no hospital. Flávio foi detido em flagrante e já possuía antecedentes por lesão corporal. A esposa de Elson, que estava com ele, relatou que estavam casados há apenas 15 dias. O canivete usado foi apreendido pelas autoridades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!