Motorista perde controle, roda na pista e bate em uma carreta em Caeté (MG)

Um grave acidente foi registrado, na manhã deste domingo (17), na BR-381, próximo ao trevo de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista de um carro perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu em uma carreta.



O acidente foi gravado pela câmera que estava acoplada na cabine da carreta. Equipes do resgate voluntário Anjos do Asfalto chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos.



O motorista do carro foi encaminhado para o hospital João 23, na capital mineira, com ferimentos na cabeça. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.