Mulher grávida é morta com golpes de tesoura na Grande BH

Uma mulher grávida, de 29 anos, foi morta com golpes de tesoura na noite desta quinta-feira (28) no bairro Jardim Primavera, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela estava com ferimentos na cervical, na região do toráx e no braço direito.



Segundo o boletim, uma testemunha foi ao local e confirmou a identificação da vítima, que não estava com documentos pessoais, mas havia um cartão de banco com o seu nome em um de seus bolsos. Hozana Lopes da Silva tinha dois filhos menores de idade.



A testemunha informou aos militares que seu irmão namorava a vítima há vários meses e passou o endereço de Hozana. Ao chegarem no local, os militares encontraram apenas os filhos dela sozinhos. Eles disseram que Hozana havia saído em companhia do namorado há várias horas e eles estavam preocupados porque ela não deu mais notícias.



Militares fizeram buscas em diversos endereços do suspeito, porém ele ainda não foi localizado. O corpo foi encaminhado ao IML de Betim.



