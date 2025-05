Mulher tem cabelos raspados por ex-namorado após suposta traição em Uberlândia (MG)

Um homem foi preso suspeito de agredir e raspar a cabeça da ex-namorada, em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. O motivo para a crueldade seria uma suposta traição.



O suspeito registrou toda a ação com a câmera do celular. Na imagem, ele pede respeito ao mesmo tempo em que aparece cortando o cabelo da ex-namorada.



De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, de 27 anos, teria acabado de sair do trabalho quando foi surpreendida pelo suspeito e obrigada a entrar no veículo com ele. O homem alegou que descobriu uma traição da ex e quis se vingar.



Para a polícia, a vítima contou que ainda foi agredida com socos e tapas. O homem foi preso em flagrante e pode responder pelos crimes de sequestro, lesão corporal, ameaça, injúria e difamação.