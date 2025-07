Ônibus descem ladeira em alta velocidade na região leste de BH e situação preocupa moradores

Na rua Áureo Drummond, no bairro Casa Branca, em Belo Horizonte, ônibus descem em alta velocidade, causando medo nos moradores. O perigo é ampliado pela presença de uma mina d'água sob a rua, que potencializa a instabilidade do terreno. As linhas 9550 e 9411 começaram a circular no local no final do ano passado. Embora reuniões com as autoridades estejam agendadas, os moradores esperam uma resolução urgente.



